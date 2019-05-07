2019-05-07T04:08:06+03:00
Общество

Пассажиров ретро-поезда «Победа» в Хабаровске накормят на полевой кухне

Праздничный состав отправится в путь 8 мая
Ольга КИВА
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Пассажиров ретро-поезда «Победа» в Хабаровске накормят на полевой кухнеПассажиров ретро-поезда «Победа» в Хабаровске накормят на полевой кухнеФото: пресс-служба ДВЖД
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В Хабаровске в преддверии Дня Победы по железной дороге проедет праздничный поезд под паровозной тягой. В рейс ретро-машина с названием «Победа» отправится 8 мая. Она проедет от железнодорожного вокзала до станции «Хабаровск-2».

- Начало поездки запланировали на 10 часов утра, на конечную станцию поезд прибудет в 10:50. Пассажиры ретро-машины станут участниками торжественного митинга. Мероприятие состоится на территории дворца культуры железнодорожников, расположенного на улице Клубной, 1, у мемориала Воинской Славы в 11:00, - рассказали в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

Для гостей праздника подготовили также концертную программу и фотозону с мото- и автотехникой военных лет. Участников мероприятия готовы накормить традиционной «солдатской» кашей на полевой кухне. Празднование закончится в 15:00.

Отметим, что еще один ретро-поезд «Победа» проедет во Владивостоке. На следующий день 9 мая жители и гости города смогут посмотреть на состав изнутри.

ИСТОЧНИК KP.RU

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