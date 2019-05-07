Беспечный фермер изрядно намусорил под Хабаровском
Под Хабаровском в селе Ильинка обнаружили траншею, наполненную биологическими отходами. Автором этого безобразия оказался один из фермеров, работающих в селе Ильинка. В его крестьянско-фермерском хозяйстве, невзирая на требования законодательства в области ветеринарии, складировали биологические отходы в траншее, которая к том уже была не была огорожена.
- Сложившуюся ситуацию расценили как нарушение установленных законом норм. В отношении беспечного фермера возбудили административно дело и провели расследование, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
В итоге представителя крестьянско-фермерского хозяйства решили наказать. Фермеру выписали штраф на сумму 20 тысяч рублей. Остается надеяться, что после таких разбирательств мужчина будет более тщательно подбирать места для складирования отходов и не станет больше нарушать требования ветеринарного законодательства.
ИСТОЧНИК KP.RU