2019-05-07T04:57:43+03:00
Общество

В Хабаровске может появиться свой «Арбат»

Творческая площадка в перспективе может стать туристической «фишкой» города
Ольга КИВА
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В Хабаровске может появиться свой «Арбат»В Хабаровске может появиться свой «Арбат»Фото: Администрация Хабаровска
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Урбанисты в Хабаровске предложили превратить Амурский бульвар в «Арбат». Свои предложения по организации творческой зоны они озвучили во время встречи с мэром Хабаровска. «Арбат» станет местом, где будут проходить выставки, мастер-классы и семинары. В перспективе он станет туристической «фишкой города».

Как отметили в пресс-службе городской администрации, обустраивать творческую площадку готовы сами мастера. Однако прежде чем приступить к работам урбанистам еще предстоит провести небольшой анализ. Это поможет выработать окончательную концепцию проекта. Среди вопросов, на которые нужно ответить, какая территория нужна, сколько мастеров будет постоянно участвовать, как будет выглядеть сама площадка.

Когда концепцию выработают, к обсуждению подключат самих жителей краевой столицы. Отметим, что вовремя встречи с Сергеем Кравчуком урбанисты поделились мыслями по созданию Центра культуры коренных народов. Также они предложили переименовать городские остановки в соответствии с историей и географией Хабаровска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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