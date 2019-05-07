Живое слово «Спасибо» украсит Театральную площадь в Комсомольске

СЕГОДНЯ 05:21 2019-05-07T05:28:49+03:00

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В городе Юности в преддверии Дня Победы пройдет патриотическая акция «Спасибо» и флешмоб «День Победы». Оба мероприятия запланировали на завтра, 8 мая.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, акция начнется в 16 часов по местному времени на Театральной площади перед Драматическим театром. Суть события сводится к тому, что представители городской общественности и молодежь отдадут дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам трудового фронта. Для этого участники акции выстроятся в большое живое слово «СПАСИБО», а после этого горожане споют гимн Победы.

Гимн Победы – это самое известное произведение, посвященное победе Советского народа в войне. Песня, которую написали Давид Тухманов и Владимир Харитонов, называется «День Победы».

ИСТОЧНИК KP.RU