СЕГОДНЯ 05:54 2019-05-07T05:54:09+03:00

На сельхозземле в ЕАО нашли незаконную свалку Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

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В Еврейской автономии нашли изрядно захламленный участок. Проблема была в основном в том, что мусор валялся на земле сельскохозяйственного назначения. А это одна из ценнейших почв, которой нужно уделять максимум внимания, чем явно не озадачивался собственник участка.

- Факт нарушения подтвердился во время выездной проверки. На место, в район села Камышовка Смидовичского района выехали инспекторы. Они установили, что несанкционированная свалка действительно находится на земельном участке сельскохозяйственного назначения. Площадь территории составляет более 100 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

По итогам проверки землевладельцу направили уведомление о вызове. В отношении нерадивого собственника участка собираются составить административный протокол за невыполнение требований по улучшению и защите земель.

ИСТОЧНИК KP.RU