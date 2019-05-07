На сельхозземле в ЕАО нашли незаконную свалку
В Еврейской автономии нашли изрядно захламленный участок. Проблема была в основном в том, что мусор валялся на земле сельскохозяйственного назначения. А это одна из ценнейших почв, которой нужно уделять максимум внимания, чем явно не озадачивался собственник участка.
- Факт нарушения подтвердился во время выездной проверки. На место, в район села Камышовка Смидовичского района выехали инспекторы. Они установили, что несанкционированная свалка действительно находится на земельном участке сельскохозяйственного назначения. Площадь территории составляет более 100 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.
По итогам проверки землевладельцу направили уведомление о вызове. В отношении нерадивого собственника участка собираются составить административный протокол за невыполнение требований по улучшению и защите земель.
ИСТОЧНИК KP.RU