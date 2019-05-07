Две несовершеннолетние пострадали из-за ошибок автолюбителей Хабаровска

СЕГОДНЯ 06:17 2019-05-07T07:39:10+03:00

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В Хабаровске накануне, 6 мая, случилось две аварии, в которых пострадали две несовершеннолетние девочки. Одна из них шла гулять с друзьями и по пути переходила дорогу на улице Гайдара по «зебре». Однако до противоположного края трассы не дошла. 14-летняя хабаровчанка угодила под колеса Jeep Wrangler, который поворачивал с улицы Льва Толстого.

Как сообщил информированный источник, девочка ушибла ногу, переломов и закрытой черепно-мозговой травмы у нее не обнаружили. На момент происшествия водитель иномарки был трезв. В отношении него уже составили административный протокол.

Вторая несовершеннолетняя оказалась жертвой аварии, которая случилась на улице Фурманова. 17-летняя хабаровчанка ехала в машине Toyota Carina и травмировалась, когда иномарка врезалась в автомобиль Toyota Crown. По предварительной информации, водитель Toyota Carina должен был уступить дорогу оппоненту при повороте на улицу Суворова, но не сделал этого. В результате произошло столкновение. У девушки диагностировали ушибы ноги и ушибленную рану головы.

ИСТОЧНИК KP.RU