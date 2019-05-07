СЕГОДНЯ 06:45 2019-05-07T07:38:20+03:00

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Под Хабаровском в зоосаде «Приамурский» в семье северных оленей - пополнение. В конце апреля олениха Муся родила мальчика. Малыш уже осваивает вольер, в котором живет его семья, и не отходит от мамы.

Как сообщили в зоосаде «Приамурский» имени В.П. Сысоева, олененок уже научился выпрашивать у посетителей вкусности, трогательно заглядывая в глаза. Пока он без имени, но сотрудники зоосада надеются, что наречь новорожденного помогут сами хабаровчане. Нужно предложить свой вариант, а самые интересные предложения выставят на голосование.

Напомним, в июне прошлого года родился олененок у пары пятнистых оленей Смородинки и Юнги. А этой весной медведица Маша после зимней спячки порадовала рождением медвежат – двух потрясающих девочек. Также на ферме насчитали 14 новорожденных козлят.

В зоосаде Приамурский под Хабаровском родился олененок.

ИСТОЧНИК KP.RU