В зоосаде «Приамурский» под Хабаровском родился олененок
Под Хабаровском в зоосаде «Приамурский» в семье северных оленей - пополнение. В конце апреля олениха Муся родила мальчика. Малыш уже осваивает вольер, в котором живет его семья, и не отходит от мамы.
Как сообщили в зоосаде «Приамурский» имени В.П. Сысоева, олененок уже научился выпрашивать у посетителей вкусности, трогательно заглядывая в глаза. Пока он без имени, но сотрудники зоосада надеются, что наречь новорожденного помогут сами хабаровчане. Нужно предложить свой вариант, а самые интересные предложения выставят на голосование.
Напомним, в июне прошлого года родился олененок у пары пятнистых оленей Смородинки и Юнги. А этой весной медведица Маша после зимней спячки порадовала рождением медвежат – двух потрясающих девочек. Также на ферме насчитали 14 новорожденных козлят.
В зоосаде Приамурский под Хабаровском родился олененок.
ИСТОЧНИК KP.RU