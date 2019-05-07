Многодетным семьям в Хабаровском крае легче получить землю в собственность

СЕГОДНЯ 07:11 2019-05-07T07:37:18+03:00

Теперь не нужно дожидаться, пока оформят право собственности на дом, построенный на участке

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В Хабаровском крае упростят процедуру оформления в собственность земли для многодетных семей. Ранее по правилам участки для возведения домов этой категории населения предоставляли на условиях аренды. В собственность их можно было получить только после завершения строительства дома.

- Проект закона с новыми условиями уже рассмотрели в первом чтении регионального парламента. Предполагается, что новые правила распространятся и на граждан, вставших на учет до 14 августа 2015 года. Земли под садоводство также предоставляются сразу в собственность бесплатно, на них тоже можно строить жилые дома, - рассказали в министерстве имущественных отношений края.

Отметим, что сегодня в очереди на земельные участки стоит 101 многодетная семья. При этом владельцы ранее полученных наделов также смогут оформить право собственности на земли бесплатно. Окончательное решение о принятии законопроекта в регионе озвучат 30 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU