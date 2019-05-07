Социальное такси в Хабаровском крае работает по новым правилам

СЕГОДНЯ 07:46 2019-05-07T07:46:12+03:00

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В Хабаровском крае изменились правила работы службы «Социальное такси». Так, с 20 апреля расширили перечень районов в регионе, где оказывают услугу. Напомним, что в начале этого года служба открыта в Нанайском районе.

Как сообщили в региональном министерстве социальной защиты населения, сняли ограничения по количеству поездок инвалидов и детей-инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, к месту проведения амбулаторного гемодиализа и обратно.

Услугу будут предоставлять без ограничений, если заявка на день и время, необходимые заказчику, отсутствует, но клиент успел оформить ее не ранее чем за день до оказания услуги. Также уточнили период принятия заявок от заказчиков. Сейчас указанный срок – это не больше 30 дней.

Напомним, что услугами социального такси могут воспользоваться инвалиды как взрослые, так и дети, а также пожилые граждане старше 80 лет. Для пассажиров в машине оборудовали подъемник, ступенькоход для подъема и спуска по лестничным маршам жилых домов и переносной пандус. На сегодняшний день в крае работают 12 машин. Пять из них курсируют в Хабаровске и Хабаровском районе, остальные в Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Ванинском, Николаевском, Нанайском и имени Лазо районах.

ИСТОЧНИК KP.RU