Совесть сахалинки-алиментщицы проснулась после приговора суда

СЕГОДНЯ 08:56 2019-05-07T08:56:35+03:00

До этого женщина скрывалась от приставов и ни копейки ни заплатила на содержание своего ребенка

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На Сахалине совесть бедовой мамаши проснулась после приговора суда. Женщина накопила долг по алиментам на сына, и выплачивать его похоже не торопилась совсем. Она избегала общения с представителями закона, игнорировала извещения. В конце концов ситуация дошла до своего логического завершения – в отношении женщины завели уголовное дело.

- При проверке неплательщицы выяснилось, что ни счетов в банках, ни официального заработка у нее нет. Сначала женщину привлекли к административной ответственности и через суд добились наказания в виде 80 часов обязательных работ. Позже в суде рассматривали уже уголовное дело, возбужденное в отношении горе-мамы. Согласно приговору она должна была полгода трудиться на исправительных работах, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Сахалинской области.

Только после судебного разбирательства должница наконец-то задумалась о ситуации и даже трудоустроилась. В адрес ее официального места работы уже направили исполнительный лист. Также алиментщица самостоятельно погасила задолженность в размере 282 тысяч рублей и заодно исполнительский сбор.

ИСТОЧНИК KP.RU