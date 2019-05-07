СЕГОДНЯ 10:00 2019-05-07T10:00:14+03:00

Речная навигация между Хабаровском и Фуюанем стартует на этой неделе Фото: Правительство Хабаровского края

Пункт пропуска «Хабаровск» в этом году открыли позже из-за низкого уровня реки Амур

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Речная навигация между Хабаровском и Фуюанем стартует завтра, 8 мая. Как сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края, открытие пункта пропуска «Хабаровск» в этом году произошло немного позже из-за низкого уровня реки Амур.

Чтобы навигация все-таки началась, выполнили дноуглубительные работы по выемке грунта с береговой линии. Также установили веранды и дебаркадеры около причала №1 на речном вокзале. До 6 мая подключили системы водоснабжения, электроснабжения, линий связи, необходимые для обеспечения работы государственных контрольных служб, оформляющих прибытие и убытие судов и туристов.

Теперь хабаровчане смогут на праздники побывать в Фуюане. Напомним, что в 2018 году больше 47 тысяч человек побывали на территории сопредельного государства. Зимой до китайского города можно добраться на самолете.

ИСТОЧНИК KP.RU