Хабаровчанин отомстил подруге, спалив ее машину

СЕГОДНЯ 10:27 2019-05-07T11:32:56+03:00

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Жительница Хабаровска обнаружила в гаражном кооперативе остатки своей сгоревшей машины. Женщина не рассчитывала увидеть такую картину, расстроилась и отправилась в полицию писать заявление. Ущерб заявительница оценила в 450 тысяч рублей.

- Оперативники взялись за расследование и вскоре задержали 48-летнего приятеля потерпевшей. Накануне происшествия он устроил скандал, после ссоры с заявительницей он отправился в гаражный кооператив, облил машину горючей жидкостью и поджег ее. Такой версии придерживается следствие, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

После того, как подозреваемый совершил свое злодейство, он просто скрылся. Позже его задержали, и он давал объяснения оперативникам. В отношении фигуранта завели и расследуют уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Сам подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU