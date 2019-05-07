2019-05-07T14:14:09+03:00
Общество

В День России свадебные юбиляры из Комсомольска будут принимать поздравления

Чествовать будут супружеские пары, отметившие 50-летие совместной жизни
Ольга КИВА
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В День России свадебные юбиляры из Комсомольска будут принимать поздравленияВ День России свадебные юбиляры из Комсомольска будут принимать поздравленияФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре 12 июня будут не только отмечать День рождения города и День России, но и поздравят свадебных юбиляров. Так называют супружеские пары, которые отметили 50-летие совместной жизни. Для мужей и жен, которые десятилетия прожили душа в душу, устроят торжественную церемонию, во время которой вручат символические награды.

- Заявки от кандидатов на поощрение за супружеское долголетие будут принимать до 17 мая в отделах ЗАГС Центрального и Ленинского округов. По правилам награды будут вручать супругам, которые уже отметили 50 лет совместной жизни и далее каждые пять лет – 55, 60, 65 и так далее. Обязательное условие – это постоянное проживание в Хабаровском крае за последние 10 лет, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Более подробную информацию о том, как подать заявку, по телефонам 52-28-07 для жителей Ленинского округа и 52-28-11 для жителей Центрального округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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