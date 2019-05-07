Безответственного госзакупщика в Хабаровском крае наказали рублем

СЕГОДНЯ 13:13 2019-05-07T13:13:00+03:00

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Контрактный управляющий в Хабаровском крае попал в поле зрения работников прокуратуры. Причиной тому стало несвоевременное предоставление информации об исполнении муниципального контракта. По правилам, госзакупщик должен был отчитаться в течение пяти дней в Федеральное казначейство через официальный сайт. Однако по факту это требование было нарушено.

- Несоответствие нашли во время проверки работы контрактного управляющего отдела образования в администрации района имени Полины Осипенко. Бездействие сотрудника нарушает права неопределенного круга лиц на получение информации о расходовании бюджетных средств, а также о заказчике. Кроме того несвоевременная подача информации мешает составлять единый реестр государственных и муниципальных контрактов, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

По итогу проверки в отношении председателя комитета по управлению муниципальным имуществом возбудили административное дело. Провинившегося госзакупщика оштрафовали на 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU