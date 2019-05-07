Хабаровчан призывают делать прививки от опасного вируса

СЕГОДНЯ 12:34 2019-05-07T12:34:42+03:00

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Жителей Хабаровска призывают делать прививки от кори – опасного вируса, который может привести к смерти человека. Врачи отмечают, что неблагополучная ситуация с заболеваемостью корью сложилась в странах Европы, в Китае, Грузии, Украине, Таиланде, Турции, Италии, Сербии, Франции и Индии. В прошлом году в Хабаровском крае зарегистрировали семь случаев завоза вируса. Корь перекочевала на территорию края из Украины и ряда других российских регионов.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, в этом году также зарегистрировали два случая завоза кори из Азербайджана и Украины. На сегодняшний день иммунизацию от опасного вируса прошли 95 процентов населения региона. Однако более двух с половиной тысяч детей остаются не привитыми, примерно столько же взрослых не прошли вакцинацию.

Напомним, в России до 1 октября планируют выполнить подчищающую иммунизацию населения и трудовых мигрантов. Прививочная кампания направлена на людей в возрасте до 35 лет, не болевших корью и ранее не делавших прививки, а также не имеющих сведения о прививках. В первую очередь иммунизацию проходят медработники, сотрудники образовательных организаций, торговли, транспорта, коммунальной и социальной сфер. Руководителям предприятий данных отраслей рекомендовано предоставить в медицинские учреждения по месту обслуживания списки работников для организации вакцинации.

ИСТОЧНИК KP.RU