2019-05-07T11:31:33+03:00
Происшествия

Пьяный водитель в Биробиджане не смог убежать от отставного подполковника

Горожанин признался, что хотел покататься после того, как выпил пива
Ольга КИВА
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Пьяный водитель в Биробиджане не смог убежать от отставного подполковникаПьяный водитель в Биробиджане не смог убежать от отставного подполковникаФото: Тимур ХАНОВ
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Неравнодушный биробиджанец оказался одновременно и свидетелем дорожной аварии, и помощником полиции. Мужчина сначала услышал автосигнализацию, вышел посмотреть и узнать, в чем дело. На месте происшествия была машина «Жигули», которая совершила столкновение с рядом стоящей иномаркой.

- Очевидец наблюдал, как не совсем трезвый водитель пытался скрыться, и моментально отреагировал. Горожанин оказался ветераном органов внутренних дел, подполковником в отставке. Он задержал нарушителя и караулил его до приезда полицейских, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

В свое оправдание бедовый водитель рассказал, что выпил пива и решил покататься. За компанию прихватил друга. Как выяснилось, прав у биробиджанца не было. Раньше он тоже садился за руль без документов и, похоже, совсем не беспокоился из-за этого. Его привлекали к административной ответственности, а в этот раз на горожанина завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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