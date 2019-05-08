СЕГОДНЯ 02:33 2019-05-08T04:11:48+03:00

Погода в Хабаровске 8 мая 2019 года: днем до +16, без осадков Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

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Пока над регионом плотная облачность и вокруг нас низкое давление и холодные атмосферные фронта. Погода будет придерживаться прохладного сценария развития метеособытий. Ждем существенного тепла ближе к субботе-воскресенью.

В Биробиджане возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +15+17.

В Хабаровске без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +14+16.

В Бикине без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +17+!9.

В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +7+9.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью -1+1. Днем +13+15.

В Чегдомыне без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +13+15.

В Николаевске-на-Амуре небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Ночью -1+1. Днем +4+6.

В Охотске осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер юго-восточный 15-20 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +3+5.

ИСТОЧНИК KP.RU