2019-05-08T03:58:12+03:00
Спорт

Хабаровские гимнастки взяли «бронзу» на Всероссийском конкурсе

Соревнования прошли в Нижегородской области
Ольга КИВА
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Хабаровские гимнастки взяли «бронзу» на Всероссийском конкурсе ФОТО: Пресс-служба СШ «Олимпия»Хабаровские гимнастки взяли «бронзу» на Всероссийском конкурсе ФОТО: Пресс-служба СШ «Олимпия»
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Хабаровские спортсменки успешно выступили на Всероссийских соревнованиях в Нижегородской области. Дальневосточницам пришлось соперничать со спортсменками из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Казани и других городов. Всего на турнир приехали порядка 300 участниц.

- По итогам соревнования гимнастки заняли третье место. Так, в программе кандидатов в мастера спорта в групповых упражнениях бронзовые медали завоевала хабаровская команда «Отрада». В команде были гимнастики 12-13 лет - Алена Чирва, Анастасия Попова, Алена Гапченко, София Степура, Кристина Фадеева, Ксения Просмушкина. Другая команда под названием «Лучики» в программе второго взрослого разряда заняла пятое место. Среди участниц спортсменки 10-11 лет, - рассказали в пресс-службе СШ «Олимпия».

Также в личном зачете по программе первого спортивного разряда хабаровчанка Вероника Забродина заняла шестое место, Ирина Гуськова - девятое.

Напомним, что с 15 по 17 мая пройдет первенство города по художественной гимнастике. В конце мая хабаровчанки отправятся на Дальневосточный турнир «Ника» во Владивосток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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