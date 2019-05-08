Незаконная рыбалка оказалась дороже свободы для сельчан в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 03:27 2019-05-08T03:57:11+03:00

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В Хабаровском крае прошел суд на двумя рыбаками, которых уличили в незаконной добыче рыбы. Жители села Новоильиновка занимались нелегальным ремеслом в сентябре прошлого года. По информации, предоставленной пресс-службой Дальневосточной транспортной прокуратуры, злоумышленники успели выловить 48 экземпляров осенней кеты. Ущерб, который они причинили государству, эксперты оценивают в сумму порядка 90 тысяч рублей.

На сегодняшний день суд над рыбаками уже прошел. Мужчин обвиняли в незаконной добыче рыбы с использованием самоходного водного транспорта на миграционных путях к местам нереста. Сами фигуранты признали свою вину, раскаялись и даже активно помогали в раскрытии преступления. Суд принял эти обстоятельства во внимание и приговорил каждого из нарушителей к лишению свободы на срок полтора года. Наказание назначили условное.

Приговор суда не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU