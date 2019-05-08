2019-05-08T03:57:11+03:00
Происшествия

Незаконная рыбалка оказалась дороже свободы для сельчан в Хабаровском крае

Ущерб, который мужчины причинили государству, оценили в 90 тысяч рублей
Ольга КИВА
Поделиться:
Незаконная рыбалка оказалась дороже свободы для сельчан в Хабаровском краеНезаконная рыбалка оказалась дороже свободы для сельчан в Хабаровском краеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае прошел суд на двумя рыбаками, которых уличили в незаконной добыче рыбы. Жители села Новоильиновка занимались нелегальным ремеслом в сентябре прошлого года. По информации, предоставленной пресс-службой Дальневосточной транспортной прокуратуры, злоумышленники успели выловить 48 экземпляров осенней кеты. Ущерб, который они причинили государству, эксперты оценивают в сумму порядка 90 тысяч рублей.

На сегодняшний день суд над рыбаками уже прошел. Мужчин обвиняли в незаконной добыче рыбы с использованием самоходного водного транспорта на миграционных путях к местам нереста. Сами фигуранты признали свою вину, раскаялись и даже активно помогали в раскрытии преступления. Суд принял эти обстоятельства во внимание и приговорил каждого из нарушителей к лишению свободы на срок полтора года. Наказание назначили условное.

Приговор суда не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае потушили последний природный пожар
Первый паром для Сахалина соберут в Хабаровском крае ко Дню Победы
В Хабаровском крае написали «Диктант Победы»
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла
Хабаровские гимнастки взяли «бронзу» на Всероссийском конкурсе
Погода в Хабаровске 8 мая 2019 года: днем до +16, без осадков
В День России свадебные юбиляры из Комсомольска будут принимать поздравления
Безответственного госзакупщика в Хабаровском крае наказали рублем
Хабаровчан призывают делать прививки от опасного вируса
Пьяный водитель в Биробиджане не смог убежать от отставного подполковника
Хабаровчанин отомстил подруге, спалив ее машину
Речная навигация между Хабаровском и Фуюанем стартует на этой неделе
Солдатам-срочникам в Хабаровске устроили религиозную экскурсию
Совесть сахалинки-алиментщицы проснулась после приговора суда
На Камчатке случилось невидимое землетрясение
Социальное такси в Хабаровском крае работает по новым правилам
Многодетным семьям в Хабаровском крае легче получить землю в собственность
В зоосаде «Приамурский» под Хабаровском родился олененок
Две несовершеннолетние пострадали из-за ошибок автолюбителей Хабаровска
На сельхозземле в ЕАО нашли незаконную свалку