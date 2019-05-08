2019-05-08T04:57:04+03:00
Общество

Первый паром для Сахалина соберут в Хабаровском крае ко Дню Победы

Последние три блока будущего парома «Александр Деев» покинули сварочный цех в начале апреля
Ольга КИВА
Поделиться:
Первый паром для Сахалина соберут в Хабаровском крае ко Дню ПобедыПервый паром для Сахалина соберут в Хабаровском крае ко Дню ПобедыФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае 9 мая состыкуют восемь блоков первого парома для Сахалина. Такой трудовой победой собираются встретить самый главный праздник страны. После стыковки судно под названием «Александр Деев» представят заказчику и Регистру.

Как сообщили в краевом министерстве промышленности и транспорта, последние три блока будущего парома покинули сварочный цех в начале апреля. К празднику корабелы собираются закончить все работы по стыковке и монтажу блоков судна. Монтаж носового блока №1, который из-за особенностей конструкции полностью пока не сформирован, собираются завершить позднее.

Отметим, что на заводе также изготавливают судоподъемный понтон. Это приспособление нужно для уменьшения осадки судна во время его проводки и для транспортировки по Амуру к достроечной базе АСЗ во Владивостоке.

Напомним, строительство паромов «Александр Деев» и «Василий Ощепков» началось в июне 2017 года. Суда предназначены для работы на линии Ванино-Холмск. Каждый паром проекта может взять не менее 32 железнодорожных вагонов или 27 автосоставов на главной палубе, 12 автосоставов на нижней палубе и около девяти легковых автомобилей, а также 200 пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае потушили последний природный пожар
В Хабаровском крае написали «Диктант Победы»
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла
Незаконная рыбалка оказалась дороже свободы для сельчан в Хабаровском крае
Хабаровские гимнастки взяли «бронзу» на Всероссийском конкурсе
Погода в Хабаровске 8 мая 2019 года: днем до +16, без осадков
В День России свадебные юбиляры из Комсомольска будут принимать поздравления
Безответственного госзакупщика в Хабаровском крае наказали рублем
Хабаровчан призывают делать прививки от опасного вируса
Пьяный водитель в Биробиджане не смог убежать от отставного подполковника
Хабаровчанин отомстил подруге, спалив ее машину
Речная навигация между Хабаровском и Фуюанем стартует на этой неделе
Солдатам-срочникам в Хабаровске устроили религиозную экскурсию
Совесть сахалинки-алиментщицы проснулась после приговора суда
На Камчатке случилось невидимое землетрясение
Социальное такси в Хабаровском крае работает по новым правилам
Многодетным семьям в Хабаровском крае легче получить землю в собственность
В зоосаде «Приамурский» под Хабаровском родился олененок
Две несовершеннолетние пострадали из-за ошибок автолюбителей Хабаровска
На сельхозземле в ЕАО нашли незаконную свалку