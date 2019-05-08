Первый паром для Сахалина соберут в Хабаровском крае ко Дню Победы

СЕГОДНЯ 04:57 2019-05-08T04:57:04+03:00

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В Хабаровском крае 9 мая состыкуют восемь блоков первого парома для Сахалина. Такой трудовой победой собираются встретить самый главный праздник страны. После стыковки судно под названием «Александр Деев» представят заказчику и Регистру.

Как сообщили в краевом министерстве промышленности и транспорта, последние три блока будущего парома покинули сварочный цех в начале апреля. К празднику корабелы собираются закончить все работы по стыковке и монтажу блоков судна. Монтаж носового блока №1, который из-за особенностей конструкции полностью пока не сформирован, собираются завершить позднее.

Отметим, что на заводе также изготавливают судоподъемный понтон. Это приспособление нужно для уменьшения осадки судна во время его проводки и для транспортировки по Амуру к достроечной базе АСЗ во Владивостоке.

Напомним, строительство паромов «Александр Деев» и «Василий Ощепков» началось в июне 2017 года. Суда предназначены для работы на линии Ванино-Холмск. Каждый паром проекта может взять не менее 32 железнодорожных вагонов или 27 автосоставов на главной палубе, 12 автосоставов на нижней палубе и около девяти легковых автомобилей, а также 200 пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU