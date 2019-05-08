Почти забытый ребенок чуть не сорвал сахалинцу поездку за рубеж

СЕГОДНЯ 06:59 2019-05-08T06:59:24+03:00

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Житель Южно-Сахалинска оказался в числе должников по алиментам. Мужчина упорно не хотел платить за содержание несовершеннолетнего и накопил сумму в 133 тысячи рублей. В принудительном порядке взыскать задолженность с нерадивого папаши не удалось, потому что у него не было счетов в банках, официально он нигде не работал.

- Сначала алиментщика привлекли к административной ответственности за то, что он не платил алименты больше двух месяцев без уважительных причин. В качестве наказания ему назначили 20 часов обязательных работ. После отработки мужчина встал на учет в качестве безработного и деньги стали взыскивать из его пособия по безработице, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Сахалинской области.

Позже сахалинец собрался за рубеж, но с ужасом обнаружил, что покинуть пределы родины не может – его ограничили в праве на выезд. Только после этого мужчина перестал бегать от приставов и быстро заплатил всю сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU