Инженерная школа в Комсомольске набирает учеников для 5 класса

СЕГОДНЯ 08:29 2019-05-08T08:29:26+03:00

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Инженерная школа в городе Юности начинает набор учеников для пятого класса. Комплексное тестирование кандидатов пройдет 8 июня. К отбору допускаются школьники, окончившие четвертый класс для предварительного комплектования пятых классов Инженерной школы на 2019-2020 учебный год.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, итоговое тестирование состоится 8 июля, начало в 9 часов утра в школе №32. Адрес: улица Аллея Труда, 55/2. Более подробную информацию по тестированию можно получить по телефонам «горячей линии» 51-78-70 и 52-26-29.

Напомним, строительство Инженерной школы в Комсомольске-на-Амуре началось в 2017 году. За время работ реконструировали старое здание и построили дополнительный корпус. Проект включили в долгосрочный план комплексного развития города.

ИСТОЧНИК KP.RU