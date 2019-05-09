СЕГОДНЯ 02:45 2019-05-09T02:45:02+03:00

На Парад победы 2019 года в Хабаровске приехали ветераны из девяти районов края Фото: Правительство Хабаровского края

Изменить размер текста: A A

На Парад Победы 2019 года в Хабаровск приехали ветераны Великой Отечественной войны из девяти районов края. В краевой столице ожидают 34 почетных гостя. Это представители Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Нанайского, Ванинского, Советско-Гаванского, Бикинского, Вяземского, Верхнебуреинского и Хабаровского районов.

- Парад Победы пройдет на площади имени Ленина сегодня, 9 мая, начало в 10 часов. Для ветеранов, которых с нетерпением ждали в краевой столице, организуют встречу и проводы, транспортное обслуживание, а также проживание и питание в гостинице, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Отметим, что вместе с ветеранами, проживающими в Хабаровске, на Параде Победы будут присутствовать в общей сложности 300 фронтовиков и их сопровождающих. Ветеранов Великой Отечественной войны также пригласили на торжественный прием Губернатора. Мероприятие состоится 9 мая в Городском дворце культуры. После него каждого гостя волонтеры сопроводят до дома.

ИСТОЧНИК KP.RU