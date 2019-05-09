2019-05-09T03:18:18+03:00
Общество

Опасный склад нашли в Хабаровском крае

На его территории валялись порубочные остатки, что создавало угрозу перезаражения леса, предназначенного на экспорт
Ольга КИВА
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Опасный склад нашли в Хабаровском краеОпасный склад нашли в Хабаровском краеФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
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В поселке Эльбан провели проверку лесоматериалов соответствия для сертификации на экспорт, которые должны были экспортировать. Итог инспекции оказался не совсем оптимистичным. Дело в том, что на складе обнаружили порубочные остатки, из-за которых возникала угроза перезаражения экспортных партий леса вредными организмами.

- В сложившейся обстановке количество вредных микроорганизмов могло увеличиться в фитосанитарной зоне. В итоге в отношении нарушителей составили два административных протокола за нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Также лесозаготовительной компании выписали предписание и обязали устранить выявленные недочеты. Нарушителям дали немного времени, чтобы привести свою работу в соответствие с требования фитосанитарного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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