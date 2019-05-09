2019-05-09T04:16:28+03:00
Общество

Молодежь Хабаровского края приглашают обсудить будущее Дальнего Востока

Актуальные проблемы будут поднимать на форуме «Восток»
Ольга КИВА
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Молодежь Хабаровского края приглашают обсудить будущее Дальнего ВостокаМолодежь Хабаровского края приглашают обсудить будущее Дальнего ВостокаФото: Евгения ГУСЕВА
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Молодежь Хабаровского края приглашают участвовать в образовательном форуме «Восток». Мероприятие пройдет с 25 июня по 3 июля во Владивостоке. Среди вопросов, которые будут обсуждать участники события, вовлечение активных ребят в процесс поиска решений для развития Дальнего Востока.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, для гостей мероприятия подготовят насыщенную программу, в том числе деловую, культурную, спортивную и туристическую. Во время форума проведут грантовый конкурс молодежных проектов, победители которого получат деньги на реализацию своих проектов.

Чтобы зарегистрироваться на форум, нужно подать заявку в автоматизированной информационной системе «Молодежь России». Заявить об участии можно до 15 мая.

Напомним, в АИС «Молодежь России» также продолжается регистрация на образовательный форум «Амур», который пройдет на территории базы отдыха «Шарголь». Первая смена начнется 6 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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