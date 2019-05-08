Хабаровчане дождались новых автобусов на маршрут №82-1

СЕГОДНЯ 11:24 2019-05-08T12:37:39+03:00

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В краевой столице будет курсировать новый автобус. Машина предназначена для движения по маршруту №82-1. Ранее сами горожане неоднократно обращались в администрацию города с просьбой выделить новый транспорт. В мэрии пошли навстречу гражданам и обеспечили комфортные поездки.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, новый автобус будет курсировать по направлению «Микрорайон Ореховая сопка-Комсомольская площадь». В машине предусмотрены 48 посадочных мест. Для сравнения в предыдущем транспорте их было всего 20. В рейсы автобусы выйдет 13 мая.

Напомним, в краевой столице в 2018 году уже обновили часть автобусного парка. Так, осенью 2018 года в Хабаровск прибыли 15 новых машин марки VOLGABUS, работающих на газомоторном топливе. В целом за последние два года в обновление подвижного состава в краевом центре вложили больше одного миллиарда рублей. В основном это инвестиции коммерческих перевозчиков, а также средства городского бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU