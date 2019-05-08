Выжил пьяный водитель и умер пассажир в дорожной аварии в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 10:37 2019-05-08T12:36:10+03:00

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Накануне, 7 мая, на 29 километре Комсомольской автотрассы случилась авария со смертельным исходом. Происшествие произошло поздно вечером между Комсомольском-на-Амуре и поселком Березовым. По предварительной информации, за рулем разбившейся машины Toyota Cresta сидел пьяный водитель. Позже выяснилось, что у него, к тому же, не было прав.

Как сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции, мужчина ехал по трассе, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Land Cruiser Prado. Известно, что водители обеих машин получили травмы, а пассажир, которые ехал в машине Toyota Cresta скончался на месте происшествия до приезда скорой.

Жителей края призывают сохранять бдительность при управлении транспортным средством и соблюдать правила дорожного движения. От ваших действий зависит не только ваша жизнь, но и жизни тех людей, которые могут находиться рядом с вами.

ИСТОЧНИК KP.RU