Генератор на Хабаровской ТЭЦ-1 капитально отремонтируют

СЕГОДНЯ 10:18 2019-05-08T12:00:23+03:00

На эти цели выделят более двух миллионов рублей

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Генератор №6 на Хабаровской ТЭЦ-1 собираются капитально отремонтировать. Выполнить эту работу энергетики планируют в течение 30 дней. За это время рабочие обследуют бандажные узлы оборудования, разберут, зачистят и соберут бандажные кольца. Кроме того, в планах провести ревизию оборудования генератора №6.

- На ремонт выделят более двух миллионов рублей. Работы проводят в соответствии с требованиями промышленной безопасности. Восстановление оборудования – это обязательная процедура, которую нужно проводить каждые шесть лет. Это помогает поддерживать хорошее состояние генератора, - рассказал Сергей Пегушин, директор Хабаровской ТЭЦ-1.

Отметим, что ремонт генератора №6 - один из двух капитальных ремонтов, запланированных на станции в 2019 году. К следующему – ремонту котлоагрегата №7 - энергетики предприятия приступят в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU