2019-05-08T09:54:43+03:00
Общество

Участник Великой Отечественной войны Николай Фуртас: "Гул самолётов и залпы артиллерии забыть невозможно"

Председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской поздравил с Днем Победы 99-летнего ветерана Николая Яковлевича Фуртаса
Виктор ОРАТАЙ
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Председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской поздравил 99-летнего ветерана Николая Яковлевича ФуртасаПредседатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской поздравил 99-летнего ветерана Николая Яковлевича ФуртасаФото: Законодательная дума Хабаровского края
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В преддверии Дня Победы председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской поздравил участника Великой Отечественной войны Николая Яковлевича Фуртаса.

Николай Яковлевич Фуртас в январе нынешнего года отметил своё 99-летие. Спикера краевого парламента ветеран встретил в костюме с орденами и медалями, главный из которых – орден Отечественной войны I степени. За чашкой чая ветеран рассказал, что после окончания школы в 1939 году поступил в Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта. Но выучиться на профессионального железнодорожника было не суждено.

Председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской поздравил 99-летнего ветерана Николая Яковлевича Фуртаса Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской поздравил 99-летнего ветерана Николая Яковлевича ФуртасаФото: Законодательная дума Хабаровского края

С первого курса Николая Фуртаса, как и многих его сверстников, призвали в армию, отправили служить под Биробиджан, где он окончил полковую школу младших командиров, стал сержантом, помощником командира взвода. Затем была командировка в Монголию и Приморский край. Война для Николая Фуртаса началась в августе 1942 года. Его роту направили на фронт в составе стрелкового полка 252-й дивизии прямо под Сталинград.

- Это было страшное время. Шли ожесточённые бои, немцы наступали. Нам выдали винтовки, обмундирование. Воевали отчаянно. Погибало много людей. Как в той песне, нас оставалось только трое из восемнадцати ребят, – вспоминает Николай Яковлевич. – Тогда у нашей армии авиация ещё была слабоватая, а немцы с воздуха атаковали здорово. Гул самолётов и залпы артиллерии забыть невозможно.

Из-под Сталинграда отряд, в котором воевал Николай Фуртас, перебросили на Донской фронт, которым командовал Константин Рокоссовский. 19 ноября 1942 года советские войска перешли в наступление и сумели прорвать оборону немцев. В одном из боев Николай Фуртас получил сильное ранение в ногу. Из госпиталя на фронт он больше не вернулся, получил направление в запасной полк и был отправлен обратно на Дальний Восток.

Участник Великой Отечественной войны Николай Фуртас: "Гул самолётов и залпы артиллерии забыть невозможно" Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Участник Великой Отечественной войны Николай Фуртас: "Гул самолётов и залпы артиллерии забыть невозможно"Фото: Законодательная дума Хабаровского края

- Ноги и сейчас беспокоят больше всего. На улицу выходить уже сложно и передвигаться по квартире непросто, – говорит Николай Яковлевич, показывая в угол комнаты на велотренажёр. – Поэтому каждое утро тренирую ноги вот на этой велодорожке, сын купил, помогает заниматься. А ещё я очень люблю читать, особенно газеты.

Ветеран Великой Отечественной войны рассказал председателю Законодательной Думы о том, что после демобилизации, в октябре 1946 года, вернулся в Хабаровск, окончил бухгалтерские курсы, юридический институт и три десятка лет проработал в проектно-изыскательском институте Дальгипротранса начальником отдела кадров.

Сергей Луговской поздравил ветерана с наступающим 9 мая и пожелал всего самого наилучшего:

- Николай Яковлевич, здоровья Вам, долголетия. Надеюсь, что и свой столетний юбилей отметите в таком же хорошем расположении духа, как и встречаете самый великий праздник нашей страны – День Победы! Спасибо Вам за победу, за вклад, который внесли в развитие города и страны в послевоенные годы, низкий поклон за патриотическое воспитание молодого поколения, – сказал спикер краевого парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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