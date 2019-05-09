2019-05-09T04:44:17+03:00
Общество

В Хабаровске восстановили легендарный «Бронекатер-302»

Открытие обновленного монумента состоялось накануне Дня Победы
Ольга КИВА
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В Хабаровске восстановили легендарный «Бронекатер-302»В Хабаровске восстановили легендарный «Бронекатер-302»Фото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровске привели в порядок один из самых известных памятников – «Бронекатер-302». Легендарный корабль использовали во время боевых действий под Сталинградом, затем при освобождении Белоруссии. День Победы катер встретил на реке Шпрее у стен Рейхстага, а в последний бой корабль отправился на реке Амур в 1969 году, когда случился конфликт на острове Даманский.

- Почти 15 лет монумент никто не реставрировал. За это время его фундамент начал разрушаться, само судно накренилось влево. Вопрос о восстановлении известного памятника повис в воздухе из-за того, что монумент не стоял на балансе ни в крае, ни в муниципалитете, - рассказали в пресс-службе правительства края.

В итоге восстанавливали монумент местные корабелы. Предприятия за свой счет покрасили корпус катера и укрепили его на постаменте. Во время торжественной церемонии открытия обновленного бронекатера к подножию памятника возложили цветы ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, судостроители и судоремонтники, представители молодежных и общественных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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