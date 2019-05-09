Ветеранов в Хабаровском крае поздравили с 74-й годовщиной Победы

СЕГОДНЯ 05:15 2019-05-09T05:15:52+03:00

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Накануне Дня Победы в Хабаровске прошло торжественное собрание, на котором ветеранов Великой Отечественной воны поздравили с годовщиной Победы. В этом году исполняется 74 года с тех пор, как советские войска взяли Берлин, положив тем самым конец кровопролитной войне.

- Фронтовиков поздравили губернатор Сергей Фургал и командующий войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Геннадий Жидко. Глава региона отметил, что в годы войны в крае возвели 20 крупных объектов промышленности и транспорта, в том числе 600-километровый нефтепровод с Сахалина на материк. Ветераны смогли создать духовный и экономический фундамент, на основе которого жил и развивался край в послевоенные годы, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Напомним, фронтовики из Хабаровска участвовали в боях под Москвой, Ленинградом, Ржевом, а также сражались в Сталинграде и на Курской дуге, освобождали Белоруссию, Украину и города Европы, брали Кенигсберг и дошли до Берлина. В Хабаровском крае тысячи жителей отметили орденами и медалями, а восьми дальневосточным соединениям присвоили гвардейские звания за воинскую доблесть и стойкость.

Участникам войны и труженикам тыла губернатор вручил благодарственные письма. Для ветеранов устроили концерт, на котором выступили лучшие коллективы города и края.

ИСТОЧНИК KP.RU