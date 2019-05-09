СЕГОДНЯ 03:44 2019-05-09T03:44:37+03:00

Под Хабаровском белый медведь устроит заплыв в День Победы Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

Это будут первые купания Хабара в этом году

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В зоосаде «Приамурский» имени В.П. Сысоева сегодня, 9 мая, состоится заплыв белого медведя. Питомец по имени Хабар впервые в этом году будет устраивать водные процедуры. Перед этим сотрудники зоосада привели в порядок вольер, в котором обитает медведь. Они вымыли стекла и залили воду – в общей сложности больше 200 кубов.

Как сообщили в зоосаде «Приамурский», первый заплыв состоится 9 мая в 12 часов дня. Жителей и гостей столицы приглашают посмотреть на это своими глазами.

Напомним, что в зоосаде под Хабаровском в последнее время зарегистрировали пополнения в семействах питомце. Так, олениха Муся в конце апреля стала мамой, медведица Маша после зимней спячки показала своих новорожденных медвежат, а на ферме зарегистрировали рекорд по количеству рожденных козлят. Жителей и гостей города приглашают навестить питомцев и их замечательных малышей.

Под Хабаровском белый медведь устроит заплыв в День Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU