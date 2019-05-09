Началась регистрация участников на Общероссийский конгресс инженеров в Комсомольске

СЕГОДНЯ 05:46 2019-05-09T05:46:21+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре планируют провести Общероссийский конгресс инженеров «Наука – Инженер - Промышленность». Он начнется 13 июня и будет длиться два дня. Регистрация на это мероприятие уже началась. По прогнозам организаторов, в этом году событие объединит более 700 человек.

- На конгресс приглашают руководителей и представителей федеральных и региональных органов власти, государственных корпораций, а также институтов развития, промышленных предприятий и инжиниринговых компаний, научных организаций и образовательных учреждений. Для гостей мероприятия организуют тематические площадки, выставки и презентации. Среди прочих вопросов и проблем собравшиеся обсудят инновационно-ориентированное инженерное образование, внедрение современных технологий и проблемы комплексного развития территорий и новой индустриализации, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Подать заявку можно на сайте мероприятия. На этом же интернет-ресурсе также представлена подробная информация о конгрессе. Напомним, его устраивают в Комсомольске-на-Амуре уже в третий раз. Впервые мероприятие провели в 2013 году.

ИСТОЧНИК KP.RU