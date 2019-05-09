В Хабаровске начался турнир по боксу памяти Константина Короткова

СЕГОДНЯ 06:11 2019-05-09T06:11:09+03:00

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В краевой столице вчера, 8 мая, стартовал международный турнир по боксу памяти Константина Короткова. За главный приз состязаний, посвященных Герою Советского Союза, приедут побороться спортсмены не только из России, но и из Европы, Азии и Африки.

- Перед началом турнира участники прошли парадом, в котором задействовали 150 человек. Представители разных стран несли свои флаги. Среди прибывших на турнир спортсменов Олимпийские чемпионы и чемпионы мира, призеры международных соревнований, - рассказали в краевом министерстве физической культуры и спорта.

Соревнования начались 8 мая и будут длиться пять дней. Они проходят в универсальном краевом спортивном комплексе стадиона имени Ленина. Это будут 11-е соревнования, посвященные Константину Короткову. 9 и 10 мая в 12:00 и 16:00 пройдут предварительные бои, 11 мая в 12:00 и 16:00 состоятся полуфиналы. Женские финальные бои начнутся 12 мая в 12:00, а в 17:00 пройдут финальные поединки.

ИСТОЧНИК KP.RU