Бесплатные процедуры в клиниках оказываются дорогим удовольствием для хабаровчан

СЕГОДНЯ 07:05 2019-05-09T07:05:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске рассказали о рисках, которые могут возникнуть после посещения бесплатных процедур в клиниках города. Настойчивые менеджеры звонят и предлагают какую-нибудь услугу бесплатно. Когда посетитель приходит и получает обещанный бонус, хваткие сотрудники клиник предлагают купить абонемент. Клиенты отказываются, мол, нет денег, но на это возражение у сотрудников медучреждений уже заготовлен ответ.

- Они предлагают купить абонемент в рассрочку и дают на подпись договор. Чтобы клиент не «уплыл» из рук, его дополнительно мотивируют – «только сегодня и только у нас для вас скидка 30 процентов». В итоге сломленный клиент подписывает договор с банком, а когда позже видит, что именно подписал, пытается его расторгнуть, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Жителей города призывают проявлять бдительность и внимательно читать договоры перед тем, как их подписать. Также хабаровчанам настоятельно рекомендуют перед заключением сделки изучать информацию о компании, учитывать медицинские противопоказания, препятствующие получению предлагаемых услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU