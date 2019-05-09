2019-05-09T07:05:51+03:00
Общество

Бесплатные процедуры в клиниках оказываются дорогим удовольствием для хабаровчан

Менеджеры медучреждений уговаривают посетителей заключать невыгодные договоры рассрочки
Ольга КИВА
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Бесплатные процедуры в клиниках оказываются дорогим удовольствием для хабаровчанБесплатные процедуры в клиниках оказываются дорогим удовольствием для хабаровчанФото: Роспотребнадзор по Хабаровскому краю
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В Хабаровске рассказали о рисках, которые могут возникнуть после посещения бесплатных процедур в клиниках города. Настойчивые менеджеры звонят и предлагают какую-нибудь услугу бесплатно. Когда посетитель приходит и получает обещанный бонус, хваткие сотрудники клиник предлагают купить абонемент. Клиенты отказываются, мол, нет денег, но на это возражение у сотрудников медучреждений уже заготовлен ответ.

- Они предлагают купить абонемент в рассрочку и дают на подпись договор. Чтобы клиент не «уплыл» из рук, его дополнительно мотивируют – «только сегодня и только у нас для вас скидка 30 процентов». В итоге сломленный клиент подписывает договор с банком, а когда позже видит, что именно подписал, пытается его расторгнуть, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Жителей города призывают проявлять бдительность и внимательно читать договоры перед тем, как их подписать. Также хабаровчанам настоятельно рекомендуют перед заключением сделки изучать информацию о компании, учитывать медицинские противопоказания, препятствующие получению предлагаемых услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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