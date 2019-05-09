Торжественным маршем прошли войска Южно-Сахалинского гарнизона в честь Дня Победы

СЕГОДНЯ 08:46 2019-05-09T08:46:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Главной праздничной площадкой в Южно-Сахалинске традиционно стала площадь Победы.

- Наш народ совершил, казалось бы, невозможное. Остановил и разгромил фашистскую военную машину, которая на тот момент считалась сильнейшей в мире. И это не было чудом. Дело в нашем характере, в силе духа, в способности сплотиться ради единой цели и добиться успеха там, где другие отступают, - поздравил 74-ой годовщиной окончания Великой Отечественной войны собравшихся на площади врио губернатора области Валерий Лимаренко.

- Ценой 27 миллионов жизней многонациональный советский народ отстоял свободу нашей страны. Огромное спасибо вам за это, дорогие ветераны! – обратился к самым почетным гостям военного парада в Южно-Сахалинске командир 68-го армейского корпуса, генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков.

Торжественным маршем по улице Горького промаршировали парадные расчеты войск Южно-Сахалинского гарнизона. Перед ветеранами и всеми зрителями, чеканя шаг, прошествовали военнослужащие из роты почетного караула, артиллеристы, связисты, пограничники, сотрудники УФСИН и МЧС, женские батальоны, будущие защитники Отечества – ученики кадетской школы и юнармейцы.

За ними двинулась боевая техника, стоящая на вооружении 68-го армейского корпуса. Участники военного парада увидели бронетранспортеры, машины связи и химической разведки, зенитный ракетный комплекс "Оса", противотанковую пушку "Рапира", а также машину "Ураган" – одну из самых мощных систем залпового огня в вооруженных силах России.

Затем центр торжественных мероприятий переместился на площадь Славы. На мемориале южносахалинцы и гости города минутой молчания почтили память павших воинов и возложили цветы к Вечному огню.

После началось шествие участников акции "Бессмертный полк", которая стала одной из самых многочисленных. По данным правительства области, около 7 тысяч человек с портретами родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, прошли по улице Горького и Коммунистическому проспекту в Южно-Сахалинске.

Народная акция и другие торжественные мероприятия 9 мая состоялись во всех муниципальных образованиях области. Так, на площади Победы в Курильске местная войсковая часть провела показ военной техники и организовала полевую кухню. А на портретах "Бессмертного полка" можно было увидеть тех, кто освобождал острова уже после победы над Германией.

ИСТОЧНИК KP.RU