СЕГОДНЯ 09:34 2019-05-09T09:34:38+03:00

На Камчатке в "Бессмертном полку" прошли более 23 тысяч человек Фото: Правительство Камчатского края

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Шествие "Бессмертного полка" в Петропавловске-Камчатском возглавили представители различных национальных диаспор, которые проживают на территории края. Они несли Знамя Победы, сшитое из множества лоскутов, оформленных руками камчатцев.

- В 2012 году, когда акция "Бессмертный полк" проходила впервые, в ней приняли участие 400 человек. С каждым годом число камчатцев, которые встают в колонну полка, увеличивается. Сейчас шествия «Бессмертного полка» проходят в каждом районе Камчатки, все жители края в одно и то же время проходят по улицам своих населенных пунктов, – сказал координатор акции в Камчатском крае Игорь Вариченко.

На Камчатке в "Бессмертном полку" прошли более 23 тысяч человекФото: Правительство Камчатского края

С портретами родных, принимавших участие в сражениях Великой Отечественной войны, а также отдавших дань Родине на трудовом фронте, по площади Петропавловска-Камчатского прошли около 19 тысяч человек.

Завершили шествие волонтеры Победы. Они прошли с георгиевской лентой размером 10 метров длиной и 4,5 метра шириной.

В целом по Камчатскому краю количество участников памятного шествия превысило 23 тысячи человек.

В годы войны на фронт ушли более 23 тысяч камчатцев. По данным правительства края, на полуострове проживает 417 ветеранов, в том числе 30 жителей блокадного Ленинграда, 35 несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, 45 участников и инвалидов войны, 307 тружеников тыла. Кроме того, в крае проживает 148 вдов участников войны.

ИСТОЧНИК KP.RU