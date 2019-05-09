2019-05-09T11:24:55+03:00
Общество

С портретами родных, отдавших жизнь Родине, по центру Магадана прошли более 15 тысяч жителей

Шествие Бессмертного полка прошло в областном центре в шестой раз
Виктор ОРАТАЙ
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С портретами родных, отдавших жизнь Родине, по центру Магадана прошли более 15 тысяч жителей. Фото правительства Магаданской области.С портретами родных, отдавших жизнь Родине, по центру Магадана прошли более 15 тысяч жителей. Фото правительства Магаданской области.
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Около 20 тысяч жителей Магаданской области прошли 9 мая в колоннах акции "Бессмертный полк". Регион в шестой раз присоединился к шествию поколений.

Бессмертный полк прошел от Комсомольской площади по улице Ленина до площади Магаданская, где состоялся митинг и праздничный концерт.

Портреты тех, кто прошел дорогами Великой Отечественной войны, потомки поколения победителей пронесли по главным улицам Магадана и районных центров.

Шествие Бессмертного полка прошло в Магадане в шестой раз. Фото правительства Магаданской области.

Шествие Бессмертного полка прошло в Магадане в шестой раз. Фото правительства Магаданской области.

В День Победы шествия Бессмертного полка прошли и в поселках Магаданской области. Около тысячи колымчан пронесли портреты родственников в Ягоднинском округе, столько же человек вышли на улицы Тенькинского округа, более 500 человек собрал Ольский округ, 400 штендеров пронесли жители Хасынского округа. Всего в памятных шествиях приняли участие около 20 тысяч колымчан.

Первое шествие Бессмертного полка прошло в 2012 году. В Магадане впервые акция состоялась в 2016 году и собрала 6 тысяч горожан. С каждым годом количество участников растет — в 2019 году по главной улице столицы Колымы более 15 тысяч магаданцев пронесли портреты своих родственников.

Помощь в оформлении штендеров с портретами участников войны оказывают волонтеры в штабе "Бессмертного полка".

ИСТОЧНИК KP.RU

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