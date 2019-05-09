СЕГОДНЯ 11:24 2019-05-09T11:24:55+03:00

С портретами родных, отдавших жизнь Родине, по центру Магадана прошли более 15 тысяч жителей. Фото правительства Магаданской области.

Шествие Бессмертного полка прошло в областном центре в шестой раз

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Около 20 тысяч жителей Магаданской области прошли 9 мая в колоннах акции "Бессмертный полк". Регион в шестой раз присоединился к шествию поколений.

Бессмертный полк прошел от Комсомольской площади по улице Ленина до площади Магаданская, где состоялся митинг и праздничный концерт.

Портреты тех, кто прошел дорогами Великой Отечественной войны, потомки поколения победителей пронесли по главным улицам Магадана и районных центров.

Шествие Бессмертного полка прошло в Магадане в шестой раз. Фото правительства Магаданской области.

В День Победы шествия Бессмертного полка прошли и в поселках Магаданской области. Около тысячи колымчан пронесли портреты родственников в Ягоднинском округе, столько же человек вышли на улицы Тенькинского округа, более 500 человек собрал Ольский округ, 400 штендеров пронесли жители Хасынского округа. Всего в памятных шествиях приняли участие около 20 тысяч колымчан.

Первое шествие Бессмертного полка прошло в 2012 году. В Магадане впервые акция состоялась в 2016 году и собрала 6 тысяч горожан. С каждым годом количество участников растет — в 2019 году по главной улице столицы Колымы более 15 тысяч магаданцев пронесли портреты своих родственников.

Помощь в оформлении штендеров с портретами участников войны оказывают волонтеры в штабе "Бессмертного полка".

ИСТОЧНИК KP.RU