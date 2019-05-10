Хабаровский «Амур» продлил контракт с обладателем Кубка Гагарина

СЕГОДНЯ 04:25 2019-05-10T04:25:08+03:00

Защитник Максим Кондратьев продолжит выступать в составе еще на один год

Изменить размер текста: A A

36-летний Максим Кондратьев - один из ключевых игроков хабаровского хоккейного клуба «Амур». Стало известно, что руководство клуба намерено продлить его нахождение в команде. Давайте вспомним, чем отличился спортсмен за это время.

Годы тренировок, безусловный талант и самоотдача в каждой игре вскоре принесли свои плоды. Воспитанник школы хоккейного клуба «Лада» в 2002 и 2003 годах стал двукратным победителем Молодежного чемпионата мира. Спустя четыре года, в 2007, Максим завоевал статус бронзового призера Чемпионата мира. И вот Кондратьев взобрался на олимп и осуществил мечту практически каждого хоккеиста. В 2011 году Максим в составе команды «Салават Юлаев» стал обладателем Кубка Гагарина.

И вот накануне стал известно о том, что «Амур» подписал с ним новый контракт.

- В Хабаровске Максим Кондратьев проведет уже свой четвертый сезон. Всего за «Амур» он отыграл 146 матчей, в которых отметился 40 очками (12+28). На его счету 120 силовых приемов и 211 блокированных бросков, - отмечают в пресс-службе ХК «Амур».

Согласно документу, Максим останется в составе хабаровской команды еще на один год, и зрители смогут увидеть его в следующем сезоне.

ИСТОЧНИК KP.RU