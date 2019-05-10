СЕГОДНЯ 10:30 2019-05-10T10:30:48+03:00

За несколько месяцев менеджер банка в Хабаровске «заработал» больше пяти миллионов рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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33-летний житель Хабаровска работал в одном из местных банков в должности менеджера по работе с клиентами. В апреле этого года в его отношении возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Оказалось, что жил мужчина не одну зарплату менеджера.

Как ответственное лицо офиса он оформил фиктивные кредитные договоры без согласия и присутствия семи заемщиков. В итоге за четыре месяца хабаровчанин украл больше пяти миллионов рублей. Следователи полагают, что менеджер работал не один, а был в сговоре с сообщниками.

Прокуратура проверила действительно ли было достаточно оснований для возбуждения уголовного дела.

- Решение следователя о возбуждении указанного уголовного дела признано законным и обоснованным, по делу проводится предварительное расследование, в ходе которого устанавливаются возможные сообщники подозреваемого, - отметили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

ИСТОЧНИК KP.RU