СЕГОДНЯ 03:27 2019-05-11T03:27:23+03:00

Погода в Хабаровске на 11 мая 2019 года: днем до +21 градусов, без осадков Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

Заметное потепление пришло в регион

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В Биробиджане небольшой дождь. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью -1+1. Днем +19+21.

В Хабаровске возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью 0 +2. Днем +19+21.

В Бикине небольшой дождь. Ветер северный 8-13 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +20+21.

В Советской Гавани и Ванино возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью -1+1. Днем +8+10.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер северный 8-13 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +16+18.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью -1+1. Днем +18+20.

В Николаевске-на-Амуре небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер северо-восточный 10-15 метров в секунду. Ночью -1+1. Днем +8+10.

В Охотске небольшие осадки. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +7+9.

ИСТОЧНИК KP.RU