Погода в Хабаровске на 11 мая 2019 года: днем до +21 градусов, без осадков
В Биробиджане небольшой дождь. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью -1+1. Днем +19+21.
В Хабаровске возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью 0 +2. Днем +19+21.
В Бикине небольшой дождь. Ветер северный 8-13 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +20+21.
В Советской Гавани и Ванино возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью -1+1. Днем +8+10.
В Комсомольске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер северный 8-13 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +16+18.
В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью -1+1. Днем +18+20.
В Николаевске-на-Амуре небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер северо-восточный 10-15 метров в секунду. Ночью -1+1. Днем +8+10.
В Охотске небольшие осадки. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +7+9.
ИСТОЧНИК KP.RU