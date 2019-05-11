2019-05-11T09:23:14+03:00
Происшествия

В Хабаровске пьяная женщина не смогла угнать машину

Она стащила ключи у подруги, но угонщице не удалось выехать даже со двора
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Хабаровске пьяная женщина не смогла угнать машинуВ Хабаровске пьяная женщина не смогла угнать машинуФото: Рустем АХУНОВ
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В Хабаровске к полицейским за помощью обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее машину пытались угнать. Причем злоумышленницу она знала.

- Потерпевшая сообщила, что накануне к ней в гости приходили друзья. После совместного застолья подруга потерпевшей похитила ключи от ее автомашины. Однако выехать со двора злоумышленница не смогла. Она повредила рядом стоящую иномарку и заехала в тупик, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Женщину доставили в отделение для допроса. Она призналась, что хотела угнать машину, чтобы просто покататься по городу. По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством». Несостоявшейся угонщице грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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