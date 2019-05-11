В Хабаровске загорелся склад пиломатериалов

СЕГОДНЯ 09:22 2019-05-11T09:22:45+03:00

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В Хабаровске 11 мая утром загорелся склад пиломатериалов на улице Производственной. Подразделения пожарной охраны незамедлительно выехали на вызов по повышенному номеру. Специалисты меньше чем за пять минут доехали до места.

- На территории базы произошло загорание бревен, складированных в штабеля на открытой площадке. Была угроза распространения огня на рядом находящиеся штабеля с лесоматериалами, - сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Тушили возгорание 28 человек, задействовали семь единиц техники. Удалось защитить от пламени рядом расположенные штабеля с древесиной. Сложность в быстрой ликвидации огня составляла большая плотность и близкое расположение складированных материалов друг от друга на значительной площади. Для разбора складированной продукции был задействован погрузчик предприятия. Полностью пожар потушили примерно через час.

ИСТОЧНИК KP.RU