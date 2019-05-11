2019-05-11T13:41:56+03:00
Спорт

Хабаровский «Амур» поменял на деньги одного из нападающих

Форвард перешел в «Авангард»
Мирослава КИМ
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Хабаровский «Амур» поменял Пьянова на деньгиХабаровский «Амур» поменял Пьянова на деньгиФото: пресс-служба ХК "Амур"
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Хабаровский «Амур» совершил обмен с «Авангардом». «Тигры» попрощались с форвардом Валентином Пьяновым, получив за игрока денежную компенсацию. Именно в этом клубе нападающий провел большую часть своей спортивной карьеры. А вот за «тигров» сыграл чуть меньше 60 матчей.

- Пьянов провел в Хабаровске один сезон - в 58 матчах он отметился 27 очками (6+21), став лучшим ассистентом команды в минувшем сезоне. На счету центрфорварда 44,9% выигранных вбрасываний, 20 силовых приемов и 27 блокшотов, - рассказали в пресс-службе хоккейного клуба «Амур».

Сейчас как раз настал сезон, когда с игроками продлевают или наоборот расторгают контракты. Накануне хабаровчане подписали однолетнее соглашение с опытным защитником Максимом Кондратьевым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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