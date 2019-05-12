СЕГОДНЯ 02:47 2019-05-12T02:47:13+03:00

Погода в Хабаровске на 12 мая 2019 года: днем до +24 градусов, без осадков Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Дождь ожидается в Чегдомыне, на большей территории региона будет солнечно

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В Биробиджане без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью -1+1. Днем +19+21.

В Хабаровске осадки не ожидаются. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +22+24.

В Бикине без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +4+4. Днем +22+24.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +12+14.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +21+23.

В Чегдомыне возможен небольшой дождь. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +22+24.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью -1+1. Днем +13+15.

В Охотске осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +5+7.

ИСТОЧНИК KP.RU