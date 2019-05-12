2019-05-12T05:54:51+03:00
Происшествия

В ЕАО продолжаются поиски рыбака, пропавшего на реке Тунгуска

Об исчезновении мужчины стало известно 8 мая
Ольга КИВА
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В ЕАО продолжаются поиски рыбака, пропавшего на реке ТунгускаВ ЕАО продолжаются поиски рыбака, пропавшего на реке ТунгускаФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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В ЕАО продолжаются поиски рыбака, пропавшего накануне Дня Победы. По предварительной информации, мужчина собирался удить на реке Тунгуске в Смидовичском районе. Однако после рыбалки он не вернулся домой.

- На поиски рыбака спасатели отправились сразу после того, как поступило сообщение в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях. По данным на 11 мая, уже обследовали 15 километров береговой линии, однако поиски пока не дали результатов. Спасатели продолжают обследовать территорию, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Жителей области убедительно просят сохранять бдительность и соблюдать простые правила, отправляясь на рыбалку. Обязательно сообщите родным и близким, где именно вы собираетесь удить рыбу, возьмите с собой телефон, не берите алкоголь. Перед отправлением проверьте состояние своей лодки, а находясь на реке, не отплывайте далеко от берега.

Напомним, в экстренных ситуациях нужно звонить по номерам 112, 01 со стационарных телефонов и 101 с мобильных устройств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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