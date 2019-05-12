На Камчатке нашли с полсотни нетрезвых несовершеннолетних

СЕГОДНЯ 10:32 2019-05-12T10:32:18+03:00

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На Камчатке прошла оперативно-профилатическая операция «Дети России – 2019». Цель этого мероприятия - предупреждение наркомании среди несовершеннолетних и выявление возможных фактов их вовлечения в наркоторговлю. Во встречах с молодежью участвовали сотрудники ведомства, отвечающего за борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

- Специалисты беседовали со школьниками и студентами, рассказывали о вреде наркотиков и уголовной ответственности за употребление и распространение наркотических и психотропных веществ. Сотрудники ведомства посетили 60 мест массового пребывания несовершеннолетних, а также побывали в семьях, состоящих на учетах, и граждан, ранее судимых за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и содержанием наркопритонов, рассказали в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.

По итогам операции «Дети России – 2019» зафиксировали 131 правонарушение. Из них 50 – это появление несовершеннолетних в общественном месте в нетрезвом виде. Также выявили 25 фактов неисполнения родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей, 19 фактов потребления наркотических и психотропных веществ без назначения врача.

В отношении нарушителей уже составили административные протоколы. К жителям края обращаются с просьбой не оставаться в стороне, если вы знаете о преступлении, связанном с оборотом наркотиков. Сообщения о правонарушении принимают по «телефону доверия» (4152) 42-53-53 или по телефону «горячей линии» (4152) 23-06-53. Для несовершеннолетних, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, работает детский «телефон доверия» 8-800-200-0122 (звонок анонимный).

ИСТОЧНИК KP.RU