2019-05-12T12:13:33+03:00
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В Хабаровском крае нашли новые петроглифы

Изображения обнаружили во время осмотра памятников наскального искусства
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае нашли новые петроглифы ФОТО: Хабаровский краевой центр охраны памятников истории и культуры.В Хабаровском крае нашли новые петроглифы ФОТО: Хабаровский краевой центр охраны памятников истории и культуры.
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В Хабаровском крае на памятнике «Петроглифы Шереметьево» обнаружили новые изображения. Таков итог исследования, которое провели местные специалисты в области охраны памятников и ученые из Института археологии Российской академии наук.

- Состояния памятников наскального искусства изучали в Сикачи-Аляне и в Шереметьево. Обследование территории состоялось в конце апреля. При этом специалисты использовали беспилотные летательные аппараты, фотофиксацию с кольцевой фотовспышкой, многоугловую теневую фотосъемку (RTI), фотограмметрию. Все это позволило детализировать ландшафтную составляющую, уточнить расположение объектов, аргументировать иконографические особенности, - рассказали в Хабаровском краевом центре охраны памятников истории и культуры.

Отметим, что исследования провели в рамках грантов Российского фонда фундаментальных исследований. Полученные материалы ученые используют для создания трехмерных моделей валунов с древними изображениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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