2019-05-12T04:23:03+03:00
Происшествия

В Хабаровске на территории бывшего завода чуть не сгорела мастерская

Огнеборцы прибыли, когда пламя методично уничтожало перекрытие между этажами
Ольга КИВА
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В Хабаровске на территории бывшего завода чуть не сгорела мастерскаяВ Хабаровске на территории бывшего завода чуть не сгорела мастерскаяФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В минувшую субботу, 11 мая, помощь пожарных понадобилась в частной мастерской, расположенной на территории бывшего завода имени Горького. О возгорании стало известно вечером, в 22:00, сразу после сообщения на место происшествия отправились огнеборцы.

- Прибывшие пожарные увидели, как пламя методично уничтожает перекрытие в двухэтажном здании. Они смогли быстро локализовать пламя на территории площадью 40 квадратных метров. Полностью ликвидировать горение удалось в 23:11, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По предварительной информации, никто из людей при пожаре не пострадал. Сотрудникам Госпожнадзора только предстоит провести проверку, во время которой они выяснят причину возгорания и виновного в происшествии.

Жителям краевой столицы напоминают, в экстренных случаях нужно звонить номерам 112, 01 со стационарных устройств и 101 с мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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