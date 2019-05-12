2019-05-12T07:33:55+03:00
Общество

В Хабаровске рассказали о графике работы фонтанов в 2019 году

Сезон в краевой столице открыли 1 мая и закроют 30 сентября
Ольга КИВА
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В Хабаровске рассказали о графике работы фонтанов в 2019 годуВ Хабаровске рассказали о графике работы фонтанов в 2019 годуФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске с 1 мая начали работать фонтаны. Сезон в 2019 году закроют 30 сентября, а до того времени у каждого из объектов будет свой график работы. Об этом сообщили в городском управлении дорог и внешнего благоустройства.

У каждого фонтана свой график работы и время профилактики. Так, на Привокзальной площади они будут функционировать в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье с 10:00 до 22:00. Профилактика каждый четверг, подсветку включают, когда начинает смеркаться.

Фонтан «Одуванчик» на Уссурийском бульваре будет работать во вторник, среду и пятницу с 17:00 до 23:00, а в субботу и воскресенье с 15:00 до 23:00. Профилактика каждый понедельник. Подсветку также включают с наступлением сумерек.

Фонтан у кинотеатра «Дружба» работает в среду и пятницу с 15:00 до 23:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 23:00. Профилактика каждый четверг. Подсветку включают с наступлением темного времени суток.

Фонтаны верхнего пруда Уссурийского бульвара работают в среду, пятницу, субботу и воскресенье с 20:00 до 23:00. Технический перерыв с 21:00 до 22:00, Лазерное шоу устраивают по пятницам и субботам в 22:30. Профилактика в понедельник и четверг. Подсветка работает после наступления темного времени суток.

Светомузыкальный фонтанный комплекс нижнего пруда Уссурийского бульвара работает в среду, пятницу, субботу и воскресенье с 20:00 до 23:00. Технический перерыв с 21:00 до 22:00, профилактика в понедельник. Подсветку включают после наступления сумерек.

Фонтан «Ручеек» на Уссурийском бульваре работает во вторник, среду и пятницу с 17:00 до 23:00, а также в субботу и воскресенье с 15:00 до 23:00. Профилактика каждый понедельник.

Фонтан на пересечении переулка Топографического и улицы Льва Толстого работает в среду и пятницу с 15:00 до 23:00, а также в субботу и воскресенье с 11:00 до 23:00. Профилактика каждый четверг. Подсветку включают с установлением темного времени с включением наружного освещения города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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